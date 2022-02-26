Kendisini esnaf olarak tanıtıp, yeni açılan telefoncuya hayırlı olsuna gelen şahıs, yoğunluktan faydalanıp, 40 bin lira değerinde 2 telefonu çalarak, kaçtı.

İstanbul Pendik’te İsmail Gökaltun’un yeni açtığı telefoncu dükkanından 2 adet cep telefonu çalındı.

KENDİNİ ESNAF OLARAK TANITTI

Yeni açılan dükkana 'ben de esnafım' diyerek hayırlı olsun ziyaretine gelen kimliği belirsiz hırsıza Gökaltun, esnaf zannederek çay ikram etti.

YOĞUNLUĞUN ARASINDA TELEFONLARI ÇALIP, KAÇTI

Çayı içen şüpheli şahıs, telefonlarla ilgilenir gibi yapıp piyasa değeri 40 bin TL tutan 2 telefonu, yeni açılan dükkanın yoğunluğunu fırsat bilerek çalıp kayıplara karıştı.

"DÜKKANIMIZI YENİ AÇTIK, 40 BİN LİRALIK ZARARA UĞRADIK"

İsmail Gökaltun, "Pendik’te yılardır esnaflık yapıyorum. Bu dükkanı yeni açtık. Şebekeleşmiş bir ekip dükkanımıza gelerek, 'ben de esnafım, çaycıyı tanıyorum' diyerek eşine ve kendine telefon alacağını söyleyip dükkanın yoğunluğunu fırsat bilerek bir anda kaçarak uzaklaştı. Benim gibi 4 telefoncu arkadaş daha mağdur oldu. Dükkanımızı açtık başımıza bu olay geldi. 40 bin liralık mağdur olduk” diye konuştu.

Pendik'te yeni esnafı, 40 bin lira zarara uğrattı VİDEO