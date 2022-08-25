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    Pendik'te yol verme kavgası kamerada 

    Hafriyat kamyonu sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Daha sonrasında çıkan kavgada İETT şoförü, hafriyat kamyonunun camına tırmandı.
    • 25.08.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:17
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    Pendik'te yol verme kavgası kamerada 

    İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Şeyhli Mahallesi'ndeki cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsü şoförü ile hafriyat kamyonu sürücüsü arasında, yol verme tartışması başladı.

    İkili, araçlarında bir süre tartıştıktan sonra İETT şoförü, aracından inerek hafriyat kamyonunun camına tırmandı.

    Duruma öfkelenen hafriyat kamyonu sürücüsü, aracını otobüsün önüne kırarak manevra yaptı.

    Yolcular şaştı kaldı

    Bu sırada dengesini kaybeden İETT şoförü ise yere düştü. Otobüsteki yolcular neye uğradığını şaşırarak aşağı indi.

    Yere düşen otobüs şoförü, bir süre daha kamyon sürücüsü ile tartıştıktan sonra çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.

    O anlar kaydedildi

    Yolcular otobüse tekrar binerken taraflar, araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.

    DHA'nın haberine göre; o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Pendik te yol verme kavgası kamerada  #1


    Pendik te yol verme kavgası kamerada  #2

    Pendik te yol verme kavgası kamerada  #3

    Pendik te yol verme kavgası kamerada  #4

    Pendik te yol verme kavgası kamerada  #5

    Pendik te yol verme kavgası kamerada  #6

    Pendik te yol verme kavgası kamerada  #7


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