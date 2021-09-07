Pendik’te yola tuğla fırlatan genç

Çıktığı inşaat çatısından yola tuğlalar atan kimliği belirsiz şahıs, polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Yenimahalle'de 5 katlı inşaatın çatısına çıkan bir genç, yola tuğla fırlatmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OKUL ÇEVRESİNDE KORKU SAÇTI

Tedbir nedeniyle çevredeki okula gelen öğrencilerin yolun karşısına geçişlerine izin verilmedi. Genç, polislerin uzun süren ikna çabaları sonrası aşağı indi.

Yaşanan o anlar bölgedeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Pendik’te çatıya çıkan genç, öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı









