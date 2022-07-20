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    Pendik’te yolcuların bulunduğu minibüsün üstüne ağaç devrildi

    Minibüs şoförü Cemal Bektaş, seyir halinde ilerlerken aracının üstüne ağaç devrildi. Yaşana olayda ölen ya da yaralanan olmazken sürücü, "Neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.
    • 20.07.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 15:36
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    Pendik’te yolcuların bulunduğu minibüsün üstüne ağaç devrildi

    İstanbul'un Pendik ilçesinde duraktan yolcu alarak yola çıkan Cemal Bektaş'ın kullandığı minibüsünün üzerine, bina bahçesinde bulunan ağaç devrildi.

    Yeni Mahalle, Begonya Sokak’ta gerçekleşen olay sonrası yolcular ve minibüs şoförü panikle dışarıya çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kırılarak devrilen ağacı motorlu testere ile kesip minibüsün üzerinden aldı.

    Ölü ya da yaralı yok

    Olayda ölen ya da yaralanan olmazken minibüste hasar meydana geldi.

    Tedbir amaçlı sokak trafiğe kapandı. Ağacın yoldan kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; ağacın minibüsün üzerine devrildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

    Pendik’te yolcuların bulunduğu minibüsün üstüne ağaç devrildi VİDEO

    "Neye uğradığımızı şaşırdık"

    Minibüs şoförü Cemal Bektaş, "Duraktan çıkış yapıp yolcularla birlikte seyir halinde geliyordum. Bir anda ağaç üzerimize devrildi. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Yolcular da panik oldu. Yaralı yok. Tam üzerimize düştü. Hasar ağaç kalktıktan sonra göreceğiz." dedi.

    Pendik’te yolcuların bulunduğu minibüsün üstüne ağaç devrildi #1

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