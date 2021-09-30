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    Pendik'te, yolda yürürken tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti

    İstanbul'da alacak verecek meselesi yüzünden Murat Kırca'yı öldüren 2 şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı.
    • DHA
    • 30.09.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 12:31
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    Pendik'te, yolda yürürken tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti

    İstanbul'un Pendik ilçesinde, alacak verecek meselesi sebebiyle yaşanan olayda, 24 yaşındaki Murat Kırca sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

    MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

    2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden biri olan Yunus S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından motosikletle kaçan şahsıslar güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

    Pendik'te, yolda yürürken tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti VİDEO

    VURULAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    12 Eylül 2021 tarihinde saat 13.00'te yaşanan olay, çevredeki vatandaşların şahitliği ile; motosikletle olay yerine gelen iki şahıs, yolda yürümekte olan Murat Kırca'ya ateş edip olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan Murat Kırca ise hayatını kaybetti.

    Pendik te, yolda yürürken tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti #1

    ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

    Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin kimliklerini tespit edildi.

    Şüphelilerden İbrahim Ç., Pendik, Kurtköy mahallesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    ZANLI, OLAYI ANLATTI

    Daha önceden 7 kez polis tarafından gözaltına alındığı tespit edilen İbrahim Ç. polise verdiği ifadesinde diğer şüpheli Yunus S. ile birlikte motosikletle olay yerine gittiklerini anlattı.

    Yolda yürüyen Murat Kırca'yı gördüklerini anlatan İbrahim Ç., Yunus Ç.'nin tabancasını çıkarıp ateş ederek Murat Kırca'yı öldürdüğünü söyledi.

    Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi.

    Pendik te, yolda yürürken tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti #2

    BİRİ GÖZALTINA BİRİ CEZAEVİNE

    Yapılan operasyonda, polis ekipleri silah kullanan şüpheli Yunus Ç.'yi gözaltına aldı.

    Şüphelilerden İbrahim Ç.'ye ev hapsi verilirken, diğer şüpheli Yunus Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Pendik te, yolda yürürken tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti #3

    Pendik te, yolda yürürken tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti #4

    Pendik te, yolda yürürken tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti #5

    Pendik te, yolda yürürken tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti #6

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