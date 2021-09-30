İstanbul'da alacak verecek meselesi yüzünden Murat Kırca'yı öldüren 2 şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, alacak verecek meselesi sebebiyle yaşanan olayda, 24 yaşındaki Murat Kırca sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden biri olan Yunus S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından motosikletle kaçan şahsıslar güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

Pendik'te, yolda yürürken tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti VİDEO

VURULAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

12 Eylül 2021 tarihinde saat 13.00'te yaşanan olay, çevredeki vatandaşların şahitliği ile; motosikletle olay yerine gelen iki şahıs, yolda yürümekte olan Murat Kırca'ya ateş edip olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan Murat Kırca ise hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin kimliklerini tespit edildi.

Şüphelilerden İbrahim Ç., Pendik, Kurtköy mahallesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ZANLI, OLAYI ANLATTI

Daha önceden 7 kez polis tarafından gözaltına alındığı tespit edilen İbrahim Ç. polise verdiği ifadesinde diğer şüpheli Yunus S. ile birlikte motosikletle olay yerine gittiklerini anlattı.

Yolda yürüyen Murat Kırca'yı gördüklerini anlatan İbrahim Ç., Yunus Ç.'nin tabancasını çıkarıp ateş ederek Murat Kırca'yı öldürdüğünü söyledi.

Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi.

BİRİ GÖZALTINA BİRİ CEZAEVİNE

Yapılan operasyonda, polis ekipleri silah kullanan şüpheli Yunus Ç.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden İbrahim Ç.'ye ev hapsi verilirken, diğer şüpheli Yunus Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.





