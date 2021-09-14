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- Pendik’te yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Pendik’te yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Şeyhli Köprüsü üzerinde, yol verme meselesinden iki sürücü arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 14.09.2021 - 16:26
- Güncelleme : 14.09.2021 - 16:41
İstanbul’un Pendik ilçesinde, Şeyhli Köprüsü üzerinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü arasında, yol verme meselesinden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce araçlarından inen şahıslar, birbirlerine saldırdı.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI
Tarafların trafik ortasındaki yumruk yumruğa kavgasını, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.
Sürücülerin yol verme kavgası, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik’te yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada