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Pendik’te zincirleme kazaya karışan sürücünün inadı ekipleri zorladı

Pendik’te zincirleme kazaya karışan sürücünün inadı ekipleri zorladı

Aşırı hızdan dolayı kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı. Diğer sürücülerden biri ise polis ekipleri gelmeden ambulansa binmek istemedi.