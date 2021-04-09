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- Pendik’te zincirleme kazaya karışan sürücünün inadı ekipleri zorladı
Pendik’te zincirleme kazaya karışan sürücünün inadı ekipleri zorladı
- İHA
- 09.04.2021 - 09:31
- Güncelleme : 09.04.2021 - 09:56
Pendik D-100 karayolu Ankara istikametinde dün akşam saat 21.30 sıralarında, otoban üzerinde aşırı hız yaparak araçlara makas atan araç sürücüsü, Mustafa Ş. idaresindeki araca yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracıyla savrulan Mustafa Ş., direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolünü kaybeden sürücü şeritte seyir halinde olan başka bir araca çarparak bariyerlere savruldu.
1 KİŞİ YARALANDI
Kazaya sebebiyet veren sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.
Diğer iki araç bariyerlere çarparak durabilirken, 1 kişi kazadan yaralı kurtuldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaralı şahıs ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
AMBULANSA BİNMEDİ
Kazaya karışan bir başka sürücü ise, sağlık çalışanlarına kendini iyi hissetmemesine rağmen polis ekipleri gelmeden ambulansa geçmeyeceğini söyleyerek ekiplere zor anlar yaşattı.
Sağlık ekipleri, şahsı ambulansa almak için uzun uzun dil döktü.
Polis ekiplerinin olay yerine gelmedi ile ambulansa alınan şahıs, tedavi altına alındı.
Pendik’te zincirleme kazaya karışan sürücünün inadı ekipleri zorladı ViDEO