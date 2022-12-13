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    Pendik'teki hırsız eşofman çalmak için pencereye tırmandı

    Binanın önünü inceledikten sonra harekete geçen hırsız, ikinci kez aynı adrese gelerek pencereye tırmandı. Hırsız, eşofmanı çalarak kaçtı.
    • 13.12.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 12:49
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    Pendik'teki hırsız eşofman çalmak için pencereye tırmandı

    Pendik’te akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı.

    Bir binanın önüne gelen 3 şüpheli şahıstan biri, çevrede kimsenin olmadığı esnada binanın birinci katındaki eşofmanı çalmak için pencereye tırmandı.

    Pencereye tırmanarak çaldı

    İlk seferde eşofmanı alamayan şüpheli, ikinci kez aynı adrese geldiğinde pencereye tırmanarak girişin üst katındaki asılı halde bulunan eşofmanı çaldı.

    O anlar kamerada

    Şahıslar ardından olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, şüphelilerden 2'si çevreyi kontrol ederken 1 kişinin ise demirlere tırmanarak eşofmanı çaldığı görülüyor.

    Pendik'teki hırsız eşofman çalmak için pencereye tırmandı VİDEO

    Pendik teki hırsız eşofman çalmak için pencereye tırmandı #1

    Pendik teki hırsız eşofman çalmak için pencereye tırmandı #2


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