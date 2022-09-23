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    Pendik'teki hırsızların kamyonet çalma mücadelesi kamerada

    Sokaktaki kamyoneti gözlerine kestiren hırsızlar, 1 saat boyunca kamyoneti çalmaya çalıştı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
    • 23.09.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 11:54
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    Pendik'teki hırsızların kamyonet çalma mücadelesi kamerada

    İstanbul Pendik'teki hırsızların aracı çalma mücadelesi kameraya yansıdı.

    Sokağa gelen 2 kişi, gözüne kestirdikleri 34 CSE 203 plakalı kamyoneti çalmak için yaklaşık 1 saat uğraştı.

    Kamyoneti açmak için araç kapılarını tekmeleyen şahıslar dakikalarca kamyoneti çalmaya çalıştı.

    İnşaat demirlerine yöneldiler

    Park halindeki kamyoneti çalmaya çalışan hırsızlardan birisi, karşı taraftaki inşaat içerisinden de demir çalmaya kalktı.

    İnşaat içerisindeki bekçiyi fark eden hırsızlar, inşaattan uzaklaşarak tekrar kamyonete yöneldi.

    Pendik'teki hırsızların kamyonet çalma mücadelesi kamerada ViDEO

    Pendik teki hırsızların kamyonet çalma mücadelesi kamerada #1

    1 saat sonunda kamyoneti çalarak kaçtılar

    Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonucunda kamyoneti çalan hırsızlar, çaldıkları araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

    "Ekmek teknemizi çaldılar"

    Evinin önünden çalınan kamyonetin sahibi Yunus Uzan ise, "Sabah karşı 4'te geliyorlar. Arabanın kapısını zorluyorlar. İçeri geçiyorlar ondan sonra çalıştırıp gidiyorlar. Yandaki inşaattan evi gözetlemeye gidiyorlar. Pendik'te hırsızlıklar çoğaldı diye duyuyoruz. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz. Ekmek teknemizi çaldılar." dedi.

    Pendik teki hırsızların kamyonet çalma mücadelesi kamerada #2


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