Pendik'teki husumetli grubun silahlı kavga anı Aralarındaki husumeti sonlandırmak adına buluşan grup tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda havaya ateş açıldı. Yaşanan anlar anbean kayda alındı.

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DHA

İstanbul Pendik'te aralarında daha önce tartışma yaşanan iki grup, barış sağlamak için kafede buluştu.

İki grup arasında kafede yeniden tartışma başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis yaptığı çalışmada, şüphelilerin 2 farklı araçla olay yerine geldiğini, şüpheliler arasında tartışma yaşandığını belirledi.

Havaya ateş etti

Tartışmaya müdahale etmeye çalışan garson, çıkan arbedede darbedildi. Şüphelilerden birinin havaya ateş ederek olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi.

Araçların plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen B.Ö. ve E.Ş. ile M.D., Ö.D. ve A.D. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüpheli, yakalandı

Kavga sırasında havaya ateş ettiği tespit edilen M.D., olayda kullandığı tabancayla Orhangazi Mahallesi’nde yakalandı.

M.D., hakkında "Kasten yaralama" ve "Tehdit" suçlarından yapılan tahkikat işlemlerinin ardından 3 Ekim Salı günü adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)