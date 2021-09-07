Ters şeride girmesinin ardından çekiciyle çarpışan otomobilin yayları ezmekten son anda kurtulduğu kaza kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz pazar, İstanbul Pendik'teki Kaynarca Mahallesi'nde kavşağa süratle giren bir otomobil kontrolden çıktı.

Araç ters şeride girdi ve çekici ile çarpıştı.

1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

O sırada kaldırımda bulunan 3 kişi kendini güçlükle kurtardı. Kaza sırasında 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Pendik'teki kazada yayalar, son anda kurtuldu ViDEO

YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA

Kaza sırasında otomobilin süratle gelişi ve yayaların yaşadığı zor anlar görüntülere yansıdı.





