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    Pendik'teki kazada yayalar, son anda kurtuldu

    Ters şeride girmesinin ardından çekiciyle çarpışan otomobilin yayları ezmekten son anda kurtulduğu kaza kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 07.09.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 13:40
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    Pendik'teki kazada yayalar, son anda kurtuldu

    Geçtiğimiz pazar, İstanbul Pendik'teki Kaynarca Mahallesi'nde kavşağa süratle giren bir otomobil kontrolden çıktı.

    Araç ters şeride girdi ve çekici ile çarpıştı.

    1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

    O sırada kaldırımda bulunan 3 kişi kendini güçlükle kurtardı. Kaza sırasında 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Pendik'teki kazada yayalar, son anda kurtuldu ViDEO

    YAYALARIN ZOR ANLARI KAMERADA

    Kaza sırasında otomobilin süratle gelişi ve yayaların yaşadığı zor anlar görüntülere yansıdı.

    Pendik teki kazada yayalar, son anda kurtuldu #1

    Pendik teki kazada yayalar, son anda kurtuldu #2

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