Petrol
81.79
2.25%
Euro
19.8618
0.27%
Dolar
18.6672
0.08%
Altın
1.089
-0.04%
Borsa
5466
0.87%
Bitcoin
319.107
-0.15%
BTXN Coin
7.57
-4.77%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Pendik'teki kombi hırsızları 200 bin TL'lik malzeme çaldı

    Maske takan 5 hırsız, dükkana girerek kombi ve tesisat malzemesi çaldı. Durumu fark eden firma sahibi, "200 bin TL civarı zararımız var" dedi.
    • 21.12.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik'teki kombi hırsızları 200 bin TL'lik malzeme çaldı

    Pendik Kurtköy'de maskeli beş hırsız, gözüne kestirdiği kombi satışı yapılan iş yerine ticari minibüsü yanaştırarak geldi.

    Hırsızlar, etrafı kolaçan ettikten sonra 5 dakika içinde kilidini kırdıkları iş yerinin içine girerek 200 bin lira değerinde kombi ve tesisat malzemelerini çaldı.

    Hırsızlık sonrası alarm firması, iş yeri sahibi Nurcan Yünlü’yü aradı. İş yerine gelen Yünlü, 200 bin lira değerindeki malzemelerinin çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

    "200 bin TL civarı maddi zararımız"

    Konu hakkında konuşan iş yeri sahibi Nurcan Yünlü, “Cumartesi günü sabah saat 07.30 sıralarında alarm firmasının beni aramasıyla olayın bilgi dahilinde olup olmadığı soruldu. Kendilerine ilettim, polise haber verdiler. Biz de 10 dakika sonra iş yerine geldik. Kamera kayıtlarına baktık. 5-6 kişinin kapıyla 5-10 dakika uğraşıp içeri girdikten sonra burada bulunan şofbenimiz, kombi ve tesisat malzemelerimiz vardı, bunları çaldıklarını gördük. 200 bin TL civarı maddi zararımız var. Karakola gittim. Şikayetçi oldum. Bu hırsızlıkların önüne geçilmesini istiyorum.” dedi.

    Pendik teki kombi hırsızları 200 bin TL lik malzeme çaldı #1

    Pendik teki kombi hırsızları 200 bin TL lik malzeme çaldı #2

    Pendik teki kombi hırsızları 200 bin TL lik malzeme çaldı #3


    Rusya'da doğalgaz boru hattında patlama: 3 ölü
    Dünya

    Rusya'da doğalgaz boru hattında patlama: 3 ölü

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç tarihleri! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, hangi kanalda?
    Futbol

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç tarihleri! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, hangi kanalda?

    Görüş Bildir