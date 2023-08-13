İHA
Pendik'te minibüs şoförü ve yolcu arasında kriz yaşandı.
Pendik - Kurtköy minibüsüne binen bir kadın yolcu, şoföre para uzattı.
Şoför fiyatlara zam geldiğini söyleyince, yolcu ise UKOME toplantısında alınan kararla zamlı tarifenin 14 Ağustos’ta uygulanacağını belirtti.
Yolcuyu minibüsten kovdu
Minibüs şoförü duruma sinirlenerek kadına parasını iade ederek minibüsten kovdu.
Kadın yolcu ise minibüsten inmeyeceğini belirterek, haksız kazanç elde ettiklerini belirtti.
"Dilenciye mi veriyorsun"
Şoför uzatılan parayı düşük bularak “Dilenciye mi veriyorsun” diye kadına tepki gösterdi.
Ücret tartışması diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.