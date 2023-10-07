Megakent İstanbul trafiğinde her geçen gün bir başka kriz yaşanıyor.
Pendik'te iki farklı noktada araç sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı.
Sopayla kavga ettiler
Velibaba Mahallesi'nde yol verme tartışmasına giren iki araç sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
Araç sürücülerinden biri beraberindeki kişiyle birlikte tartıştığı sürücüyü sopalarla darbetti.
Bir başka kavga daha
İddaya göre, Pendik E5 karayolunda ise Gebze- Harem hattında çalışan minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Minibüs şoförü aracından elinde sopa ile indi. İkili arasında çıkan tartışma diğer araç sürücülerin araya girmesi ile son buldu. Yaşanan her iki kavga da vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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