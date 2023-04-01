Pendik'teki taksiciler, otomobil sürücüsünü tekme tokat dövdü Taksiciden ilerleyemediği için aracını çekmesini isteyen otomobil sürücüsü, taksici grup tarafından karısı ve kızının yanında dayak yedi.

İHA

İstanbul Pendik'te eşi ve 11 yaşındaki kız çocuğu ile beraber yolda aracıyla ilerleyen Göksel Doğan, yolda duran taksiciye ilerleyemediği için aracını çekmesini söyledi.

Doğan ile taksici arasında tartışma yaşandı. Olaya tanık olup duraktan gelen diğer taksicilerin de müdahil olmasıyla olay arbedeye dönüştü.

Eşi ayırmaya çalıştı, kızı ağladı

7-8 kişilik taksici grubu, Göksel Doğan’a sokak ortasında saldırdı. Doğan’ın eşi de taksicileri engellemeye çalışıp o anları telefonu ile kayda alırken, araçta bulunan 11 yaşındaki kızları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olayın ardından darp raporu alan Göksel Doğan polise giderek kendisine saldıranlar hakkında şikayette bulundu.

"Yanımda kızım ve karım varken beni evire çevire dövdüler"

Olayı anlatan Göksel Doğan, şu ifadeleri kullandı;

Kızımı okuldan aldıktan sonra eşimin iş yerine gittim. İftar saatine yetişmek için arabayla yola çıktık. Yolda giderken önümüzden taksici yolu kapatmıştı. Selektör yaptım kornaya bastım. Araçtan indim yanına gidip ‘burası yol ağzı lütfen çeker misiniz geçemiyoruz’ dedim. Bana el kol hareketi yaptı. Tekrar arabama giderken arkadan 7-8 taksici bana saldırdılar darp ettiler, kafama vurdular. Yere düştüm. Tekrar kalkıp karşı koymaya çalıştığımda yapamadım çünkü herkes kafama vuruyordu. Bayılmışım zaten. Sonra beni hastanenin aciline kaldırdılar. Darp raporu aldım sonra polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Bunlar insan olamaz. Yanımda kızım ve karım varken ne kadar haksız olursam olayım beni sokağın ortasında evire çevire öldüresiye dövdüler. Üstelik bir de oruçluydum.

"Kızımın gece 3'e kadar ağlaması bizi çok etkiledi"

Göksel Doğan’ın eşi Eda Doğan ise, “Bu durumda olmak istemezdik bu mübarek aylarda. Taksici magandaları eşime araçta kızım varken saldırdılar. Kızımı o duruma sokmaları, kızımın gece saat 3’e kadar ağlaması bizi çok etkiledi. Bunlar için yapılacak en iyi şey ellerinden ehliyetlerinin alınması. Başkası zarar görmesin istiyorum” dedi.