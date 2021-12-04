Çınardere Mahallesi'ndeki motosiklet ve bisiklet tamiri yapan dükkanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği dükkan kullanılamaz hale geldi.

Pendik'in Çınardere Mahallesi'nde 5 katlı binadaki motosiklet ve bisiklet tamiri yapılan dükkanda yangın çıktı.

Depodan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi.

TAMİRHANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi.

Pendik'teki tamirhanede yangın çıktı VİDEO





"YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİN KLİMA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Yangın çıktığı binada oturan Recep Atabay "Sabah saat 05.00 sıralarında dumanlara uyandık. Lavaboya kalkmıştım. Dışarı baktık ki dumanlar çıkıyor. İtfaiye ekiplerin müdahalesini gördük. Bizim haberimiz yoktu. Binadaki oturanları ben kaldırdım. Hepimiz aşağı indik. Burası motosikleti satışı yapan bir yer. İki senedir burada iş yapmakta. Yangının çıkış nedeni klima olduğunu söylediler' ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA DUMAN VARDI"

Üst katlarda oturan bir vatandaş 'Korktuk işte dışarıya çıktık. Çocuklarım olunca iyice korktum. Önlem amaçlı aşağı indik. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Ben üst katta oturduğum için pek etkilenmedim sadece çok fazla duman vardı" şeklinde konuştu.

İtfaiye ve polis ekiplerin yangını çıkış nedeni araştırıyor.









