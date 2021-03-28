Piknikçiler, Belgrad Ormanı’nda 10 ton çöp bıraktı

İstanbul'da cumartesi günü piknikçilerin akınına uğrayan Belgrad Ormanı'nda 10 ton çöp toplandı.

Hafta içi yağan kar ve soğuk havanın ardından cumartesi günü sıcaklıkların yeniden artmasıyla İstanbullular, ormanlara ve sahillere akın etti.

Kısıtlamanın olmadığı günü fırsat bilen piknikçiler soluğu, dün Belgrad Ormanı’nda aldı.

10 TON ÇÖP ÇIKTI

3 binden fazla aracın giriş yaptığı ormanda, yaklaşık 10 ton çöp toplandı.

Bu sabah saat 07.00’dan itibaren temizliğe başlayan 20 kişilik ekip, öğle saatlerine kadar temizliği sürdürdü.