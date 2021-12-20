Muğla'da canice öldürülen Pınar Gültekin davasının sekizinci duruşmasında, ABD’den istenen telefon şifresi çözüldü ve Cemal Metin Avcı’nın iddia ettiği şantaj görüntülerine rastlanmadı.

Muğla’da eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasının 8’inci duruşması, Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

ABD'NİN RAPORU GELDİ

Tutuksuz sanıklar Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, eski eşi Eda K, babası Selim Avcı, iş ortakları Şükrü Gökhan O, Gültekin'in babası Sıddık ile annesi Şefika Gültekin ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Avcı'nın annesi Ayten Avcı, duruşmaya katılmadı.

Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bir buçuk yıl sonunda ABD'den beklenilen müzekkere cevabının geldiğini söyledi.

Pınar Gültekin davasında ABD'den beklenen rapor geldi VİDEO

PINAR'IN TELEFONUNDA ŞANTAJLA İLGİLİ BİLGİ VEYA GÖRSEL BULUNMADI

Duruşmada gelinen aşama hakkında bilgi veren ve duruşmanın geçmişini anlatan Epözdemir, "Bir buçuk yıl bu yargılamayı sürüncemede bırakan Android şifresi geldi, dökümü yapıldı. Telefon incelendi, dosyaya rapor edildi. Raporda, telefonda yapılan inceleme ve görüntülerde, 'Cemal Metin Avcı'ya ait herhangi bir bilgi veya görsel bulunmadığı anlaşılmaktadır' denildi." diye konuştu.

Sanık Avcı, önceki ifadelerinde Gültekin tarafından şantaja uğradığını elinde görüntüsünün olduğunu söylemişti.

"İDDİALARIMIZIN DOĞRU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Gelinen noktada her şeyin gerçek dışı olduğunun ortaya çıktığını belirten Epözdemir, şöyle devam etti:

"Bir buçuk yıl boyunca gerçek dışı olan bir şeyi beklediniz. İnsanların özel hayatını tartışılır hale getirdiniz. Adli tıp raporuna itiraz ediliyor. Bu raporu 30 tane akademisyen hazırlıyor. Böyle bir şey olamaz. Tamamen yargılamayı sürüncemede bırakmaya dair bir çaba var. Haksız tahrik indiriminden faydalanmaya dair bir çaba var. Geldiğimiz noktada bizim iddialarımızın doğru olduğu ortaya çıktı.

"MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEK"

Karşı tarafın bütün savunmaları bu müzekkereyle çöktü. Biz artık bu celsede emsal mahiyette bütün sanıkların cezalandırılmasını ve karar verilmesini istiyoruz. Bu konuda da ulusal ve uluslararası bütün hukuki yolları sonuna kadar takip edeceğiz. Kamu vicdanını rahatlatan emsal mahiyette bir karar çıkması için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz."

Baba Sıddık Gültekin, davayı takip etmek için her duruşmaya katıldıklarını söyledi. Kızının katillerine yardım edenlerin dışarıda olduğunu öne süren Gültekin, büyük acı ve çile çektiklerini belirtti.

DAVA SÜRECİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.