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    Pınar Gültekin'in katili tek kişilik hücreye konuldu

    Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın, tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücreye konulduğu ortaya çıktı.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 15:19
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    Pınar Gültekin'in katili tek kişilik hücreye konuldu

    Muğla'nın Ula ilçesinde, 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı tarafından canavarca öldürüldüğü tespit edilmişti.

    Katili yakalanıp tutuklanırken, Pınar'ın cansız bedeni de Menteşe'de ormanlık bir alanda bulunmuştu.

    Talihsiz Pınar'ın cenazesi ailesi tarafından  Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde toprağa verilmişti.

    KATİL, TEK KİŞİLİK HÜCREDE

    Yaşanan vahşi cinayet Türkiye'yi yasa boğarken, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

    Pınar Gültekin'in katili tek kişilik hücreye konuldu #1

    Pınar Gültekin'in katili tek kişilik hücreye konuldu #2

    Pınar Gültekin'in katili tek kişilik hücreye konuldu #3

    Pınar Gültekin'in katili tek kişilik hücreye konuldu #4

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