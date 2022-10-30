İngiltere'de pitbull saldırısına uğrayan kadını, aşçının yöntemi kurtardı

Köpekleriyle yürüyüşe çıkan 3 kadın aniden pitbull saldırısına uğradı. Kadınlardan birinin ayağını dişleyen köpeği fark eden aşçının, uyguladığı taktik faciayı önledi.

İngiltere'de Bulldog ve bazı Terrier cinsi köpeklerin çiftleştirilmesi sonucu elde edilmesi sonucu pitbull, köpek cinslerinin arasında en 'vahşi' olarak biliniyor.

Vahşi ve saldırganlığı ile bilinen bu köpek cinslerine karşı savunmasız olmak elde değilken sosyal medyada bir görüntü ortaya çıktı.

Pitbull cinsi köpeğin bir kadına saldırmasına ilişkin ortaya çıkan videoda, koşarak olay yerine gelen adam saldırı anında köpeğe karşı uyguladığı yeni bir savuşturma yöntemi ile gündeme geldi.

Pitbull saldırısına uğradı

Yurtdışında meydana gelen olayda, 3 kadın köpekleriyle yürüyüş için dışarıya çıktı.

Kaldırımda yürürken genç kadın aniden pitbull tarafından saldırıya uğradı.

Yavru köpeğini elinde tutan kadın, pitbullun saldırısına rağmen elindeki köpeği bırakmadı ve saldırı esnasında arkadaşına verdi.

Kadının bacağını dişledi

Bir süre kovalamaca yaşandıktan sonra pitbull kadının ayağından yakaladı.

Hareketsiz bir şekilde kalan kadına yanındaki arkadaşları müdahale etmeye çalışmasına rağmen köpeğin dişlerinden bir türlü kurtaramadı.

Aşçı yetişti

Sokak ortasında saldırı seslerini duyan aşçı, restoranttan çıkarak olay yerine koştu ve müdahale etti.

İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, pitbull cinsi köpeğin boynunu elleri arasına alarak bir müddet sıktı.

Bir süre nefessiz kalan köpeğin daha sonra ağzı açıldığında kadının ayağını bıraktı.

Boğazı sıkılan pitbull olay yerinden kaçtı

Aşçının uyguladığı yöntem sayesinde kadın kurtulurken pitbull ise kısa süreli baygınlık geçirdi. Kendine gelen pitbull olay yerinden kaçarken tüm bu korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.