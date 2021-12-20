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- PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
- AA
- 20.12.2021 - 15:47
Sınırı yasa dışı bir şekilde geçmeye çalışanlara göz açtırılmıyor.
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
YASAK BÖLGEDE OPERASYON
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.
PKK ŞÜPHELİSİ YAKAYI ELE VERDİ
Operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.