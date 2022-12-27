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- PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakayı ele verdi
PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakayı ele verdi
Askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, sınırı geçmek isteyen şüpheli gözaltına alındı.
- 27.12.2022 - 14:58
- Güncelleme : 27.12.2022 - 14:59
Hudut birlikleri, sınırdan yasa dışı geçişlere ve kaçma girişimlerine göz açtırmıyor.
Terör örgütü PKK şüphelisi, Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalıştı.
Askeri yasak bölgede operasyon
Bunun üzerine 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.
Yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK şüphelisi M.Ş yakalandı.
PKK şüphelisi gözaltına alındı
AA'nın haberine göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen terör örgütü şüphelisinin işlemleri sürüyor.