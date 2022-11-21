PKK terör örgütü roketlerle bu kez Kilis'e saldırdı

PKK terör örgütü roketlerle bu kez Kilis'e saldırdı

Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK mensuplarınca atılan 3 roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü.

Hain terör örgütünün, Suriye'den Türkiye'ye saldırıları devam ediyor.

Teröristlerce Gaziantep'e atılan roketler sonucu 3 kişi şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Bu kez Kilis'e saldırdılar

Hainler bu kez Kilis'i hedef aldı.

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Aynı bölgeye ikinci saldırı

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün de aynı bölgeye roketle saldırıda bulunulmuş, 1'i asker 7'si polis 8 kişi yaralanmıştı.