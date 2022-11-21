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    PKK terör örgütü roketlerle bu kez Kilis'e saldırdı

    Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK mensuplarınca atılan 3 roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü.
    • 21.11.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 15:24
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    PKK terör örgütü roketlerle bu kez Kilis'e saldırdı

    Hain terör örgütünün, Suriye'den Türkiye'ye saldırıları devam ediyor.

    Teröristlerce Gaziantep'e atılan roketler sonucu 3 kişi şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmıştı.

    Bu kez Kilis'e saldırdılar

    Hainler bu kez Kilis'i hedef aldı.

    Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü.

    Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

    Aynı bölgeye ikinci saldırı

    Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün de aynı bölgeye roketle saldırıda bulunulmuş, 1'i asker 7'si polis 8 kişi yaralanmıştı.

    PKK terör örgütü roketlerle bu kez Kilis e saldırdı #1


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