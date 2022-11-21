- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- PKK terör örgütü roketlerle bu kez Kilis'e saldırdı
PKK terör örgütü roketlerle bu kez Kilis'e saldırdı
Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK mensuplarınca atılan 3 roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü.
- 21.11.2022 - 15:18
- Güncelleme : 21.11.2022 - 15:24
Hain terör örgütünün, Suriye'den Türkiye'ye saldırıları devam ediyor.
Teröristlerce Gaziantep'e atılan roketler sonucu 3 kişi şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmıştı.
Bu kez Kilis'e saldırdılar
Hainler bu kez Kilis'i hedef aldı.
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Aynı bölgeye ikinci saldırı
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün de aynı bölgeye roketle saldırıda bulunulmuş, 1'i asker 7'si polis 8 kişi yaralanmıştı.