PKK'lı terörist için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

PKK'lı terörist için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu tespit edilen tutuklu terörist hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde Amed eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve turuncu kategoride aranan terörist Hatun Dağtaş, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yakalanan "Lilit" kod adlı PKK'lı terörist hakkında 6 ayrı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 171 yıldan 276 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlendi

İddianamede yer alan bilgilere göre sanığın 22 yıl önce örgüte katıldığı, örgütün sözde üst düzey sorumlularından olduğu ve Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığının belirlendiği kaydedildi.

Gerçekleştirilen operasyonda terörist Dağtaş'ın üzerinde uzun namlulu silah ve çok miktarda mühimmatın ele geçirildiği de aktarıldı.

45 kişi tanıklık etti

Dağtaş hakkında 45 tanık beyanının yer aldığı iddianamede sanığın 2008'de Siirt'in Baykan ilçesinde Uzman Çavuş Suat Yalçın'ın şehit edildiği ve 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırıya katıldığı ve 2011'de 8 polis memurunun yaralandığı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği noktasına yönelik bombalı saldırının talimatını verdiği ifade edildi.

İddianamede tanık beyanlarının tümünün olay ve zaman örgüleri bakımından birbirleriyle tutarlı olduğunun görüldüğü, sanığın sözde "Amed eyaleti" üçlü yürütmesinde bulunmasıyla silahlı terör örgütü ile basit bir üyelik ilişkisinden öte örgüt yöneticisi olduğu vurgulandı.

İddianamede yer alan ifadeler

"Şüpheli, uzun namlulu otomatik silah ve tabanca ile canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yırtıcı, tahrip edici özelliklere sahip savunma tipi el bombaları ile birlikte yakalanmıştır. Eylemine uyan nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarını işlemiş olduğu anlaşılmıştır. 2008 ve 2011'deki saldırıların devletin birliğine ve ülkenin toprak bütünlüğüne yönelen vahim nitelikte eylemler olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda şüphe bulunmamakla, eylemine uyan devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçunu işlemiştir. Ayrıca şüpheli kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarını da işlediği tespit edilmiştir."

171 yıldan 276 yıla kadar hapsi istendi

AA'nın aktarımına göre; İddianamede tutuklu sanık Hatun Dağtaş hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 171 yıldan 276 yıla kadar hapis cezası isteniyor.