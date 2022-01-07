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- PKK'lı terörist sınırdan Türkiye’ye geçerken yakalandı
PKK'lı terörist sınırdan Türkiye’ye geçerken yakalandı
Türkiye’ye giriş yapan PKK terör mensubu, jandarma tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
- İHA
- 07.01.2022 - 12:52
- Güncelleme : 07.01.2022 - 13:01
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak harekete geçen jandarma ekipleri, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye uyruklu kişiyi yakaladı.
SURİYE UYRUKLU ŞAHIS TUTUKLANDI
Silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermesini müteakip, Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Y.H., ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.