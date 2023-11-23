Polat ailesi soruşturmasında bir tutuklama daha

İHA
Polat ailesine yönelik kara para aklama soruşturması sürüyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.
24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci de tutuklandı
Firari olan ve geçtiğimiz Salı günü yakalanan mali Müşavir Zümrüt Yerebakan ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bıraktı.
Soruşturmada yapılan araştırma sonucunda tutuklanan Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Hatun Abak tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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