Polatlar davasında yeni gelişme: Soruşturmaya yeni dosya dahil edildi Polat çifti soruşturmasında yasadışı bahis suçlamasında ceza alan Veysel Şahin ve Derkan Başer şüpheli olarak soruşturmaya eklendi.

DHA

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Eşi Engin Polat'ın cezaevi süreci gündemde.

Bir ayı aşkın süredir cezaevinde bulunan ikili hakkında her geçen gün bir yeni detay ortaya çıkıyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak adlandırdığı fotoğraftaki fenomenlerin mal varlıklarına el konularak, 12 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.

Yasadışı bahis suçu hükümlüleri dosyaya dahil edildi

Bu kez soruşturmaya bir dosya daha dahil edildi.

Soruşturma kapsamında bir MASAK raporu daha dosyaya eklendi.

Ayrıca daha önce yasa dışı bahis suçundan ceza alan Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli olarak dosyaya dahil edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)