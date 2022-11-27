Polis, araçtaki gizli zulayı kulaklıkla çözdü

Beşiktaş'ta araçta sarkan bir kablodan yola çıkan polis gizli uyuşturucu düzeneğini ortaya çıkarttı.

Beşiktaş Levazım’da uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis timi, sokak üzerinde seyreden lüks otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Polis ekipleri sürücü 20 yaşındaki Ahmet A. ve yanındaki 20 yaşındaki Mehmet S.’nin üst aramasını yaptı.

Herhangi bir suç unsuruna rastlamayan yunus timi, yaptıkları GBT sorgulamasında Mehmet A.’nın “birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit” ve “basit yaralama” suçlarından aranmasının olduğunu tespit etti.

Tedirgin halleri ele verdi

Sorgulama devam ettiği esnada polis ekipleri, şahısların tedirgin hallerinden şüphelenerek araçta arama yapmaya başladı.

Yapılan aramalarda yunus timi, otomobilin sol ön kapısı ile alt tarafında araçla ilgili olmayan bir kablonun sarktığını gördü.

Kablosuz kulaklık şifreyi çözdü

Buradan yola çıkan polis, aracın bardaklık kısmında bir kablosuz kulaklık gördü. Kulaklığın şahısların cep telefonuyla uyum sağlamaması üzerine şüpheleri daha da artan yunus timi, yaptığı incelemede kulaklığın mıknatıs özelliği olduğunu belirledi.

Araçta detaylı inceleme yapan polis, pedalların olduğu bölümdeki ayak koyma yeri parçasının orjinal olmadığını fark etti.

Araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği VİDEO

Gizli bölme açıldı

Bunun üzerine mıknatıslı kulaklığı aracın çeşitli yerlerine sürten yunus timi, kulaklık kutusunu sol direk diye tabir edilen emniyet kemerinin bulunduğu kısmın alt aksamına sürttü.

O esnada aracın fren pedalının sol kısmında bulunan yay mekanizmalı zula diye tabir edilen gizli bir bölme açıldı.

Esrar bulundu

Beşiktaş yunus timlerinin bölmede yaptığı incelemede satışa hazır 4 parça halinde 24 gram paketlenmiş esrar, 10 bin 940 lira, 100 euro ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Serbest bırakıldılar

Aramaların ardından kelepçelenen Ahmet A. ve Mehmet S., gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlemleri yapılan 2 şahıs, adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; mahkemeye çıkartılan iki şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.