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    Polis firari hükümlüyü işçi kılığında yakalandı

    Van'da işlediği bir suçtan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan Ürkün, işçi kılığına giren polis ekipleri tarafından çalıştığı yerde gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 11:18
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    Polis firari hükümlüyü işçi kılığında yakalandı

    Van Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için yaptığı çalışmalarda bir firari hükümlünün Esenler'de inşaat şantiyesinde çalıştığını belirledi.

    Ekipler, 2017 yılında Van'da işlediği "Bir Malın Teslimini veya Malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen şüpheli Erkan Ürgün'ü yakalamak için operasyon düzenlendi.

    Polisler şantiyede çalıştı

    Ürkün'ün kaçmasına fırsat vermeden yakalamak için işçi kılığına giren polisler 2 gün boyunca, şantiyede çalıştı.

    Bu süre içinde Erkan Ürgün'ün şantiye de kaldığı konteynır belirlendi. Polis konteynırın kapısında Erkan Ürgün'ü gözaltına aldı.

    Cezaevine gönderildi

    DHA'nın haberine göre; hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.

    Polis firari hükümlüyü işçi kılığında yakalandı ViDEO

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