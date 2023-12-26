Polis otosu olan suç örgütünün lüks araçları İstanbul sokaklarında Operasyonlarda çökertilen suç örgütlerine ait olan ultra lüks otomobiller, mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verildi. İstanbul'un turistik noktalarında sergilenen araçlar yoğun ilgi gördü.

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DHA

Güvenlik güçlerince suç örgütleri tek tek çökertiliyor.

Geçtiğimiz aylarda da silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun (Komançero) çökertildiğini açıklandı.

Soruşturma devam ederken örgüte ait lüks araçlara el konuldu.

Her birinin değeri 15 milyon lira

Bunun üzerine ultra lüks araçlar hakkında mahkemeden karar çıktı ve otomobiller emniyete verildi.

Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen 23 lüks araç, polis otosu oldu.

Taksim'de sergilendi

Bugün de İstanbul'un turistik bölgelerinde sergilenen araçlar, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar, Taksim'de sergilenen Bentley ve Volvo xc90 marka araçları ve Sultanahmet'te sergilenen Mercedes CLA 200 marka aracı merakla incelendi.

"Devletimiz görevinin başında"

Araçlar ilgili konuşan Ahmet Altun, “Biz Edirne’den geldik ve araçları çok beğendik. Vatana, millete hayırlı olsun. Devletimiz çok büyük, var olsun. İnşallah sayılarının daha da artmasını bekliyoruz. Operasyonlar gayet iyi ve devamlı olsun. Gerçekten çok üzgünüz. 12 tane şehitlerimiz var. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Öcünü alacağız. Tüm halk bu arabaları görsün. Devletimiz görevinin başında." dedi.

"Başkası vergi kaçıramasın"

Yusuf Yazıcı ise, “Vergi kaçırılmışsa devlet iyi yapmıştır. Herkes vergi kaçırırsa devlet görevlilere nereden maaş verecek. Sergilenmesi iyi olmuş. Başkası vergi kaçıramasın. Devletimiz haklıysa hak veriyorum.” diye konuştu.

"İnşallah güzel yerlerde kullanırlar"

Davut Akkavak isimli vatandaş, “Çok isabetli bir karar. Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah güzel yerlerde kullanırlar. Hayırlı olsun. Bunlar daha çok emniyete yakışan araçlar.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)