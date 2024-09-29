Haberler



3. Sayfa



Polisin durdurduğu araçtan 'Uzi' çıktı: 2 gözaltı

Polisin durdurduğu araçtan 'Uzi' çıktı: 2 gözaltı Kent merkezinde yapılan operasyonda polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 1 adet otomatik silah, 1 adet tüfek ile 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.