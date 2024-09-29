Polisin durdurduğu araçtan 'Uzi' çıktı: 2 gözaltı

İHA
Suçlulara göz açtırılmıyor...
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve araçtaki şahıslar üzerinde arama yapıldı.
'UZİ' ELE GEÇİRİLDİ
Aramada 1 adet "UZİ" olarak tabir edilen otomatik silah, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
2 KİŞİ YAKALANDI
Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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