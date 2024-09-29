Polisin durdurduğu araçtan 'Uzi' çıktı: 2 gözaltı
İHA

Suçlulara göz açtırılmıyor...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve araçtaki şahıslar üzerinde arama yapıldı.

'UZİ' ELE GEÇİRİLDİ

Aramada 1 adet "UZİ" olarak tabir edilen otomatik silah, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör