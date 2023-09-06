Polisten kaçarken ayağını ve kolunu kırdı: Adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik etkili mücadelesi sürüyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan A.İ.'yi yakalamak için Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.
Polisi görünce camdan atladı
Polisin geldiğini gören A.İ., evinin 1'inci katından atlayarak kaçmaya çalıştı.
Bu sırada düşüp, ayağını ve kolunu kıran şüpheli, gözaltına alınıp, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi
Evde yapılan aramada da 22 sentetik hap, 1 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 1 tabanca, 84 fişek, 1 folyo ve 200 TL ele geçirildi.
5 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen A.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)