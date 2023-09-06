Polisten kaçarken ayağını ve kolunu kırdı: Adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi
DHA

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik etkili mücadelesi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapan A.İ.'yi yakalamak için Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Polisi görünce camdan atladı

Polisin geldiğini gören A.İ., evinin 1'inci katından atlayarak kaçmaya çalıştı.

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Bu sırada düşüp, ayağını ve kolunu kıran şüpheli, gözaltına alınıp, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçarken ayağını ve kolunu kırdı: Adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi
Kayseri'de polisi görünce camdan atlayan A.İ.

Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi

Evde yapılan aramada da 22 sentetik hap, 1 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 1 tabanca, 84 fişek, 1 folyo ve 200 TL ele geçirildi.

5 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen A.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)