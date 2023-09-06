Polisten kaçarken ayağını ve kolunu kırdı: Adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi Polisi görünce evinin 1'inci katından atlayıp, ayağını ve kolunu kıran uyuşturucu şüphelisi A.İ., tedavisi sonrası tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi.

DHA Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik etkili mücadelesi sürüyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan A.İ.'yi yakalamak için Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Polisi görünce camdan atladı Polisin geldiğini gören A.İ., evinin 1'inci katından atlayarak kaçmaya çalıştı. Tiktok'da bizi takip edin Bu sırada düşüp, ayağını ve kolunu kıran şüpheli, gözaltına alınıp, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi Evde yapılan aramada da 22 sentetik hap, 1 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 1 tabanca, 84 fişek, 1 folyo ve 200 TL ele geçirildi. 5 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen A.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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