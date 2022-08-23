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    Polisten kaçmak isteyen kadın ayağını kırdı

    Çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan 25 yaşındaki G.B. isimli kadın, polisten kaçmak için evinin birinci katından atlayarak yaralandı.
    • 23.08.2022 - 19:05
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 20:14
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    Polisten kaçmak isteyen kadın ayağını kırdı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan G.B. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesindeki adreste saklandığı belirlendi.

    Polis ekiplerince eve operasyon düzenlendi.

    Balkondan atlayarak ayağını kırdı

    DHA'nın haberine göre polislerin geldiğini gören G.B., 1'inci kattaki evin balkonundan atlayarak kaçmak istedi. Balkondan atladığı sırada dengesini kaybeden G.B., sağ ayak topuğunu kırdı.

    Polis ekiplerinin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Hastanedeki tedavisi tamamlanan G.B., polis ekiplerince Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

    Polisten kaçmak isteyen kadın ayağını kırdı VİDEO

    Polisten kaçmak isteyen kadın ayağını kırdı #1

    Polisten kaçmak isteyen kadın ayağını kırdı #2

    Polisten kaçmak isteyen kadın ayağını kırdı #3

    Polisten kaçmak isteyen kadın ayağını kırdı #4


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