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- Polonya'daki sürücü yaya geçidindeki çifte çarptı, köpeklerini ezdi
Polonya'daki sürücü yaya geçidindeki çifte çarptı, köpeklerini ezdi
Plonsk kasabasında yaya geçidinden köpekleri ile geçen çifte otomobil çarptı. Kazada köpek ölürken, sahipleri ise hastaneye kaldırıldı.
- 06.01.2023 - 17:28
- Güncelleme : 06.01.2023 - 18:02
Polonya'nın Plonsk kasabasında korkunç bir olay yaşandı.
Çarşamba günü yerel saatle 18.30 sıralarında bir araç, köpekleriyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçen çifte çarptı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 37 yaşındaki erkek ile 34 yaşındaki kadının çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Köpek öldü, sahipleri tedaviye alındı
İHA'nın haberine göre, köpek ise arabanın altında kalarak öldü.
Kazanın ardından polis soruşturma başlatırken, isimleri açıklanmayan yaralı çift ise hastanede tedavi altına alındı.