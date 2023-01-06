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    Polonya'daki sürücü yaya geçidindeki çifte çarptı, köpeklerini ezdi

    Plonsk kasabasında yaya geçidinden köpekleri ile geçen çifte otomobil çarptı. Kazada köpek ölürken, sahipleri ise hastaneye kaldırıldı.
    • 06.01.2023 - 17:28
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 18:02
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    Polonya'daki sürücü yaya geçidindeki çifte çarptı, köpeklerini ezdi

    Polonya'nın Plonsk kasabasında korkunç bir olay yaşandı.

    Çarşamba günü yerel saatle 18.30 sıralarında bir araç, köpekleriyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçen çifte çarptı.

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 37 yaşındaki erkek ile 34 yaşındaki kadının çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

    Köpek öldü, sahipleri tedaviye alındı

    İHA'nın haberine göre, köpek ise arabanın altında kalarak öldü.

    Kazanın ardından polis soruşturma başlatırken, isimleri açıklanmayan yaralı çift ise hastanede tedavi altına alındı.

    Polonya daki sürücü yaya geçidindeki çifte çarptı, köpeklerini ezdi #1


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