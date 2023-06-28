'Rambo muhtar' İbrahim Doğan ölü bulundu Alanya'da vücut geliştirme sporuyla uğraştığı için 'Rambo muhtar' lakabıyla tanınan mahalle muhtarı İbrahim Doğan, aracının yanında başından vurulmuş halde bulundu.

DHA

Antalya'nın Alanya ilçesi Akdam Mahallesi'nin muhtarı 59 yaşındaki İbrahim Doğan, 'Yaylaya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı.

Doğan, Avsallar Mahallesi'ndeki Çoban Çeşmesi mevkii Karamanlar yolu üzerinde aracının yanında yere serili kilimin üzerinde, başından tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, İbrahim D.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İntihar ettiği düşünülüyor

Tabancası da yanında bulunan, intihar ettiği değerlendirilen İbrahim D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Çocukluğundan itibaren güreş sporuyla ilgilenen ve milli takıma kadar yükselen İbrahim Doğan'ın bu sporu bıraktıktan sonra 49 yaşında vücut geliştirme sporuna başladığı ve ülke çapında birçok madalya ve kupaları bulunduğu öğrenildi.

Akdam Mahallesi'nde de iki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren ve vücut geliştirmeyle uğraştığı için 'Rambo muhtar' lakabıyla bilinen İbrahim Doğan'ın 3 çocuk babası olduğu belirtildi.