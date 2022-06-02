Rekabet Kurumu'ndan yumurta sektörüne soruşturma

Rekabet Kurumu, yumurta sektörüne yönelik 12 firma ve 13 üretici birliği hakkında iki ayrı soruşturma açtı.

Yumurta sektörünü yakından takip eden Rekabet Kurumu, şüpheler ve iddialar üzerine yumurta sektörüne dava açtı.

Rekabet Kurulu, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüs ve birlikler hakkında, rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunup bulunmadıklarını tespit amacıyla iki ayrı soruşturma açtı.

İki farklı soruşturma yürütülüyor

Rekabet Kurulu, 12 Mayıs tarihli toplantısında, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla, YUMBİR'e üye 29 teşebbüs ve 13 teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlattı.

Kurul ayrıca yine yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında da aynı gerekçe ile bir soruşturma açtığını duyurdu.

"25 üye birliği ve teşebbüs hakkında açılmış oldu"

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Gülşen Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

"Edindiğimiz bilgiye göre iki ayrı soruşturma başlatıldı. İlk soruşturma yumurta üreticileri merkez birliği ile birliğe bağlı 25 üye birliği ve teşebbüs hakkında açılmış oldu. Genel detaylarına baktığımızda Afyonkarahisar, Balıkesir, Bolu, Çorum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya ve Manisa’nın da olduğu noktalardaki birlik ve teşebbüsler bu kapsamda yer aldı.

"17 teşebbüs hakkında soruşturma"

Bir diğer soruşturma ise yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında oldu. Bu iki ayrı soruşturma neden peki. Tek soruşturma değil. Edindiğimiz bilgilere göre bir soruşturma açıldı. O bilgi, belge ve bulgular incelenirken ikinci bir soruşturmanın açılmasına gerek duyuldu. Yani kapsam genişledi, bu nedenle iki soruşturma açılmış oldu."