Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi'ne ziyaretçi akını Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, bugün ziyaretçilere kapılarını açtı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaret için gelenler yoğunluk oluşturdu.

DHA

İstanbul'un, hatta Türkiye'nin sembol yapılarından biri olan Kız Kulesi'ndeki çalışmalar bitti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışması kapsamında iç bölümüyle birlikte, dış cephesi, iskelesi ve çevresi de düzenlenen Kız Kulesi, dün akşam gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterilerinin ardından bugün ziyarete açıldı.

Sabahın erken saatlerinde aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar'a gelenler, Kız Kulesi'ni gezmek için sıraya girdi.

Ziyaretçilere çay, kahve ve dondurma ikramları yapıldı. Kız Kulesi'ne ziyaretler, mayıs sonuna kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

"Bu hali bambaşka olmuş"

Ailesiyle birlikte gelen Yusuf Yılmaz, "Çok güzel olmuş. Yıllardır Üsküdar'da oturuyoruz. Bu hali bambaşka olmuş. Gerçek halini yansıtması açısından da daha bir gurur verici olmuş. Daha önce gelmiştik. O zaman özel bir işletmeye aitti. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor." dedi.

"Gitmek istemiyoruz"

Sibel Yılmaz ise "Muhteşem olmuş. Kültür Bakanlığı'mıza teşekkür ederiz. Ücretsiz yapmışlar çok güzel. Ulaşım da ücretsiz, giriş de ücretsiz, ikramlar da ücretsiz. Dondurma da yedik çok güzeldi. Hiç çıkmak, gitmek istemiyoruz." diye konuştu.

Mücahit Çelik de "Daha önce gelmemiştim. Çok güzel bir manzarası var Boğaz'a karşı. Herkese tavsiye ederim. Bence çok güzel yapmışlar. Uzaktan baktığın zaman küçük gözüküyor. Gezmek ve fotoğraf çektirmek için herkese tavsiye ederim." dedi.