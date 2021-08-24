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- Riva Kavşağı mevkiinde tır devrildi: 1 yaralı
Riva Kavşağı mevkiinde tır devrildi: 1 yaralı
- İHA
- 24.08.2021 - 10:01
- Güncelleme : 24.08.2021 - 10:23
Dün saat 08.00 sıralarında Edirne istikameti Riva kavşağına 2 kilometre uzaklıkta, 28 yaşındaki Azat Koçak kontrolündeki kırmızı et yüklü 35 AHY 400 plakalı tır, seyir halindeyken bir otomobilin önüne kırmasıyla kontrolden çıkarak yan yatıp sürüklendi.
Sürüklenen tır bariyerlere çarparak durabildi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Otoyol görevlilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayı hafif yaralı olarak atlatan tır şoförü Azat Koçak, hastaneye sevk edildi.
Riva Kavşağı mevkiinde tır devrildi: 1 yaralı ViDEO
YARALININ DURUMU İYİ
Kaza yapan tır şoförünün arkadaşı Bahattin Tural, "Tır şoförünün önüne bir araba çıkmış. Araba çıkınca tır şoförü vurmamak için sağa kırmış. Sağa kırınca tır savrulmuş. Savrulunca tır devrilmiş, yan yatmış yani.
Yaralı durumu iyi. Hastanede şu an bilgi aldık, durumu iyi. Saat 07.30, 08.00 gibi olmuş kaza." dedi.