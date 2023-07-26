Rize Devlet Hastanesi'nde rastgele ateş eden adam tutuklandı Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde husumetlisi ile karşılaştıktan sonra biri polis, biri jandarma 5 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Rize'de dün 19:00 sıralarında bir vatandaş dehşet saçtı.

2 hafta önce aralarında husumet bulunan M.S.Z. ile M.Ç. ve arkadaşı Y.E.Ö. ile Rize Devlet Hastanesi’nde karşılaştı. Karşılaşan taraflar öncelikle tartışma başladı.

Tartışmanın şiddeti gittikçe büyüyerek taraflar bellerinden çıkardıkları silah ile birbirine ateş etmeye başladı.

M.S.Z., husumetlisi M.Ç. ve yanındaki arkadaşı Y.E.Ö.’nün vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı.

5 kişi yaralandı

Muhammet Sedat Zehir etrafa rastgele ateş etmesinden ötürü aralarında bir polis ve bir jandarmanın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Çatışmada yaralananların M.Ç. ve arkadaşı Y.E.Ö. ile birlikte olaya müdahale eden Jandarma Uzman Çavuş Ş.Ş. ile polis memuru E.E. ayağından ve sağlık çalışanı F.H. isimli vatandaşlar olduğu belirtildi.

Saldırgan tutuklandı

Olayın ardından Muhammet Sedat Zehir, Merkez Cumhuriyet Caddesi istikametinde kaçmaya başladı.

Zehir kaçmaya çalıştığı esnada vatandaşların ve polis ekiplerinin kovalamacasıyla hastanenin dışında yakalanarak gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkan Zehir tutuklanarak Kalkandere L Tipi Ceza Evine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.