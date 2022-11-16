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    Rize'de 11 ruhsatsız bungalov yıkıldı

    Valilik, bungalovların inşaatının 14 Haziran'da mühürlendiğini anımsattı. Süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemi gerçekleştirildi.
    • 16.11.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 17:09
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    Rize'de 11 ruhsatsız bungalov yıkıldı

    Rize'de 11 ruhsatsız bungalovun inşaatı durduruldu.

    Fındıklı ilçesindeki bungalovlar için yıkım kararı alındı.

    Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara karşı mücadelenin büyük hassasiyetle devam ettiği belirtildi.

    Önce mühürlendi, sonra yıkıldı

    Fındıklı ilçesinde, kaçak yapıldığı belirlenen 11 bungalov inşaatının 14 Haziran'da yapı tatil tutanağı ile mühürlenerek durdurulduğu, hukuki ve bürokratik süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkımın gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, il genelinde denetimlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

    AA'nın haberine göre, açıklamada, mevzuata aykırılığı görülen yapı ve eklentilerin tutanakla tespit edilip uyarı ve mühürlenmesi yapıldıktan sonra gerekli hukuki ve idari süreçler tamamlandığında yıkımlarının gerçekleştirildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

    Rize'de 11 ruhsatsız bungalov yıkıldı VİDEO

    Valilikten vatandaşlara çağrı

    "İlgili kurumlar, İl Genel Meclisi ve belediye meclisleri, muhtarlıklar ve sivil toplum örgütleri mevzuata aykırı yapılaşma ile ilgili hep birlikte mücadele konusunda hemfikirdir.

    Vatandaşlarımız tarafından kaçak olarak nitelendirilen, mevzuata aykırı tüm yapılar hakkında ilgili tutanak tutularak gerekli sürecin başlatıldığını ve diğer işlemler tamamlandığında bu yapıların yıkılacağının bilmesini ve vatandaşlarımızın kendilerini maddi ve manevi her türlü kayıptan korumak için bu yollara tevessül etmemelerini rica ederiz."

    Rize de 11 ruhsatsız bungalov yıkıldı #1

    Rize de 11 ruhsatsız bungalov yıkıldı #2


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