İHA

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağıdurak köyünde, cuma akşam saatlerinde heyelan yaşandı..

Karın erimesiyle yumuşayan toprağın tepeden koparak köyün içerisine aktığı olayda yürekler ağızlara geldi.

18 EVE TAHLİYE KARARI

Balçığa bulanan köydeki 18 ev, Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Heyelan nedeniyle suların kesik olduğu köyde vatandaşlar tarafından temizlik çalışmaları devam ederken, Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

"KOMŞULAR BAĞIRDI BİZE 'EVDEN ÇIKIN' DİYE AMA BİZ DUYMADIK"

Heyelanda evi zarar gören ve heyelanın yaşandığı o anları anlatan İsmail Hakkı Bayrak, komşularının kendilerini uyardığını dile getirerek şöyle dedi:

Tam iftar saatiydi, telefonum da diğer odada sessizdeydi. Hiç haberim olmadı. Yukarıdan geliyor afet ama hiç haberimiz yok. Komşular bağırdı bize ‘Evden çıkın’ diye ama biz duymadık. Evin arka kısmına kadar geldiğinde eşim ne oluyor diye bir dışarıya baktı ki bize işaret ettiler ‘Evden çıkın’ diyerek. Biz de hemen çıktık evden. Arkamızdan evin kapısını doldurdu. Komşumuzun evine sığındık ve o gece misafir olduk.

"AHIRDA HAYVANIMIZ VAR, MERKEZDE BAĞLAYACAK YER YOK"

Evlerinin tahliye edildiğini ancak köyde bulunan hayvanları için her gün ilçe merkezine gidip gelmek zorunda kaldığını kaydeden Bayrak "AFAD’dan geldiler ve burayı boşaltın dediler. Çalışma yapmak üzere yeniden geleceklerini söylediler. Şu anda oturma müsaadesi yok. Ardeşen merkezde kalıyoruz. Her gün inip geliyoruz. Ahırda hayvanımız var, merkezde bağlayacak yer yok. Ne yapacağız biz de bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİR BAKTIM Kİ KIYAMET KOPTU GELİYOR"

Eşinin uyarısı üzerine balkona çıktıktan sonra gördükleri karşısında şoke olduğunu vurgulayan köy sakini Emine Ofluoğlu ise heyelan anlarını "Bir baktım ki kıyamet koptu geliyor" ifadeleriyle anlattı.

Ofluoğlu şöyle konuştu:

İftardan biraz önce eşim balkona çıktı. ‘Çok gürültü var, rüzgar mı ne var?’ dedi. Ben de onun üzerine balkona çıkıp kontrol edeyim dedim. Sonra bir baktım ki kıyamet koptu geliyor. Ondan sonra hemen yengeme bağırmaya başladım. Eşim telefonla arayınca duymadılar ama sonra sesimizi duyarak dışarıya çıktılar. Yukarıdan büyük bir ses geldi. Allah’tan o sıra çıkmıştılar evden. Allah kurtardı. Korkan komşularımın hepsi o gece benim evime geldi. Sabaha kadar korkudan hiç uyuyamadık.

Heyelanın ardından köyde su kesintisi olduğuna dikkat çeken Ofluoğlu "Şimdi de suyumuz akmıyor. Depoya çıktım, köyde 1 damla suyumuz yok. Yerinde depo yapılmasını rica ediyorum yetkililerden. Bir yangın çıksa köyde su yok." açıklamasında bulundu.