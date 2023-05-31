Rize'de annesini tehdit eden babasını öldürdü

DHA
Rize'de merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi’nde Ali Rıza Laçin, geldiği evde oğlu M.A.L.’ye bir süredir sorun yaşadığı eşini öldüreceğini söyleyerek, belinden çıkardığı tabancayı masanın üzerine koydu.
Annesi dışarda olan çocuk, masadan aldığı silahı saklamak istedi.
Bunu fark eden baba, oğlundan silahı almak istedi.
Bu sırada M.A.L., tabancayla ateş ederek babasını, göğsünden vurdu.
Ekipler sevk edildi
Kanlar içinde kalan baba yere yığılırken, silah sesi duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Baba kurtarılamadı
Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, ameliyata alınan Laçin, kurtarılamadı.
Çocuk gözaltına alındı
Evde silahla birlikte gözaltına alınan şüpheli çocuk da sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.