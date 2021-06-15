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- Rize'de ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan kişi öldü
Rize'de ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan kişi öldü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, ayakkabı giyerken belindeki ruhsatlı tabancası ateş alan kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 15.06.2021 - 16:21
- Güncelleme : 15.06.2021 - 16:30
Rize'de Konaklar Mahallesi'nde eşiyle kayınpederi Naci Aydın'ı ziyarete giden Tanju Şenlioğlu'nun (31), dönüşte ayakkabılarını giymek için eğildiği sırada ruhsatlı tabancası kazara ateş aldı.
AYAKKABISINI GİYMEK İÇİN EĞİLDİ, SONU OLDU
Şenlioğlu'nun vurulduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Şenlioğlu, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda öldü.