Rize’de babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı Henüz 14 yaşında olan bir çocuk, tartıştığı babasını vurdu. Baba kaldırıldığı hastanede can verirken, oğlu da tutuklandı. Çocuğun annesini korumak için babasını öldürdüğü öne sürüldü.

İHA 14 yaşındaki bir çocuk, baba katili oldu… İddiaya göre Rize merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi’ndeki evine gelen baba Ali Rıza L., oğlu M.A.L.’ye bir süredir sorun yaşadığı eşini öldüreceğini söyledi. Baba, belinden çıkardığı tabancayı masanın üzerine koydu. Baba vuruldu Annesi dışarda olan çocuk ise silahı saklamak için masadan almak istedi. Bunu fark eden baba ile oğlunun arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlendi, baba ile oğlu boğuşmaya başladı. Bu sırada da silah ateş aldı. Kurtarılamadı Yine bir başka iddiaya göre oğlu, babasının bilerek göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan baba yere yığılırken, silah sesi duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan baba, kurtarılamadı. Tutuklandı Evde silahla birlikte gözaltına alınan şüpheli çocuk da, emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe gönderilen M.A.L., tutuklandı.