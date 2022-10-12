Kümese giren başıboş köpekler, 17 tavuğu telef etti. Kümes sahibi Kamil Muratoğlu, köpeklerin belediye tarafından toplanması gerektiğini söyledi.

Rize’de, Fener Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların korkulu rüyası başıboş dolaşan köpekler oldu…

Gece saatlerinde Kamil Muratoğlu'nun kümesine giren köpekleri gören vatandaşlar, durumu Muratoğlu’na haber verdi.

Köpekleri kümesten kopan Muratoğlu, 17 hayvanının telef olduğunu ve geride yaralı hayvanların da kaldığını görünce veteriner çağırdı.

“Çıkıp baktığımda 7 tane köpek ile karşılaştım”

İHA’nın haberine göre; komşusunun uyarısı üzerine kümese geldiğini ve 7 tane başıboş sokak köpeğinin hayvanları telef ettiğini gördüğünü ifade eden Kamil Muratoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Sabah 5-6 civarında komşunun uyarısı ile kalktım. Baktığımda köpekler kümesin etrafında örülü teli parçalayarak içeriye girmişler. Çıkıp baktığımda 7 tane köpek ile karşılaştım. Kulaklarında Rize Belediyesi tarafından vurulan küpelerden göremedim. Dışarıya baktım 17 tane tavuk ölmüş, 3 tane de yaralı tavuk var.

Rize'de başıboş köpekler, kümese girip 17 tavuğu telef etti VİDEO







“Kulaklarında küpe olması lazımdı ama yoktu”

Kümesin içerisinde 3, tel örgünün içerisinde 2, tel örgünün dışında ise 2 köpek olmak üzere toplam 7 taneydiler. Hepsine bakmaya çalıştım ve kulaklarında küpe olması lazımdı ama yoktu.

“Alıyorlar küpeyi vurup yine aldığı yere bırakıyorlar”

Bunların artık belediye tarafından toplanması lazım. Geliyorlar, alıyorlar küpeyi vurup yine aldığı yere bırakıyorlar. İşte görüldüğü gibi 17 tavuğum öldü, 3 tane de yaralı var. Birinin gözü kör oldu, birinin ki şişti, kümeste can çekişiyorlar.”





“Değnekler ellerimizde camiye gidiyoruz”

Sabah namazı saatlerinde ellerinde değnek taşıyarak camiye gittiklerini, köpeklerin kendilerine sürekli saldırdığını ifade eden mahalle sakini Yaşar Denizci ise, “Sabah namazlarında camiye giderken resmen önümüzü kesiyorlar. Değnekler ellerimizde camiye gidiyoruz. Acayip köpek var mahallede, hep dışarıda bırakılmışlar. Elimizde değnek ile önümüze geleni kovalıyoruz öyle gidiyoruz camiye.

“Öğretim görevlisi birine saldırdılar”

İnsanlara da saldırıyorlar. Burada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde (RTEÜ) öğretim görevlisi birine saldırdılar. Öğretim görevlisi kaçarken düştü, kalça kemiğini kırdı.” ifadelerini kullandı.