Rize'de belediyenin süpürme aracı çukura düştü

Sahil yolunda oluşan göçük nedeniyle çukura düşen süpürme aracı, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaşanan kazada ise araç sürücüsünün yaralanmadığı öğrenildi.

Rize kent merkezindeki Mesut Yılmaz Sahil Parkı’nda belediyeye ait süpürme aracı, denize dolgu yapılarak kazanılan parktaki yürüyüş bandını süpürürken aniden göçük oluştu.

TEMİZLİK ARACI ÇUKURA DÜŞTÜ

Temizlik aracı, göçükle oluşan çukura düştü. Olayda yara almayan sürücü, çukura gömülen ve camı kırılan araçtan çıkmayı başardı.

Çukura düşen araç, vinçle bulunduğu yerden çıkarılırken, belediye ekipleri çukuru kapatarak, önlem aldı.

"YAZIN OLSA ÇOK KİŞİ O GÖÇÜĞE DÜŞMÜŞ OLURDU"

Görgü tanığı Kamil Doğruyol, “Süpürme aracı sürekli bu bandı süpürüyordu. Bir anda oldu. Galiba zamanla oranın altı aşındı, temizlik aracı oradan geçerken oluşan göçüğün içine düştü. Burada ilk defa böyle bir şey oldu. Kış sezonu olduğu için şu an sahilde kimse yok ama yazın burası çok kalabalık oluyor. Yazın olsaydı çok kişi o göçüğe düşmüş olurdu. Bu olay ucuz atlatıldı" dedi.





































