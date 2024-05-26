Rize'de benzin bidonu patladı vücudu yandı: Olayın etkisinden kurtulamıyorum Sobayı yakmak istediği sırada alevlenen naylon ve kağıtların yere düşmesinin ardından patlayan benzin bidonu yaşlı adamın vücudunu yakarken, tedavi gördüğü hastanede olayın etkisinden çıkamadığını söyledi.

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AA

Rize'de yangında vücudu yanan adam yaşadıklarını anlattı...

Çayeli ilçesinin Aşıklar Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 1. katında oturan 62 yaşındaki Topal, 5 gün önce akşam vakti ısınmak için evdeki sobayı yakmak istedi.

Vücudu yandı

Yaktığı kağıt ve naylonu sobaya atarken ateş parçalarının çevredeki benzin dolu bidona sıçraması üzerine meydana gelen parlamada Topal'ın evinde yangın çıktı.

Yüzü, elleri, kolları, ayakları ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluşan Topal, hem evdeki yangını hem de tutuşan kıyafetlerini söndürmeye çalıştı.

Evdeki yangından camdan atlayarak kurtuldu

Evdeki yangının büyümesi üzerine camdan atlayarak dışarı çıkan Topal, çevredekilerin yardımıyla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahale sonrası Topal, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedaviye alındı.

Tedavisi süren Metin Topal, sobayı yakmak için normalde benzin kullandığını, bir süre önce sobanın arkasına bıraktığı benzin dolu bidonu kaldırmayı unuttuğunu söyledi.

"Kağıttan kopan ateş parçası yere düşünce benzin bidonu parladı"

Isınmak için sobayı yakmak istediği sırada bu üzücü olayın yaşandığını anlatan Topal, "Benzin bidonu sobanın arkasındaydı, sobayı tutuşturmak için kağıtları yaktım, odunları sobanın içine koyacaktım. Ateş kolay tutsun diye kağıt ve naylon yaktım. Naylondan, kağıttan kopan ateş parçası yere düşünce benzin bidonu parladı." dedi.

Topal, evdeki yangını söndürmeye çalıştığını ancak yangının büyümesiyle bunu başaramadığını dile getirdi.

"Kağıdı sobaya koyacaktım kağıt yere düşünce benzin bidonu parladı, ellerim yandı. Söndürmeye çalıştım ama olmadı." diyen Topal, evi kurtarmak için bayağı uğraştığını ancak yüzü, kolları ve ayaklarının yanmasına engel olamadığını belirtti.

"Olayın etkisinden kurtulamıyorum"

Olayın şokunu hala üzerinden atamadığını vurgulayan Topal, şunları kaydetti:

"Yangını söndüremeyince pencereden dışarı atladım, ev yanmaya başladı. Sonra çevredekilerin yardımıyla hortumla eve su tuttular. Kardeşim geldi hastaneye götürdü. Yangına çok üzüldüm, çayım vardı toplayacaktım o da kaldı. Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama geliyor, kabus görüyorum. Rüyamda sürekli inşaatlarda uğraşıyorum. Başıma gelen başkasının başına gelmesin. Dikkatli olsunlar, benzin bidonunu sobanın kenarına, yakınına bırakmayın."

Yaralandığı ve evindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının üzüntüsünü yaşayan Topal, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavisinin güzel geçtiğini, doktorlar ve sağlık personelinin kendisiyle çok ilgilendiğini sözlerine ekledi.

2. ve 3. derecede yanıklar oluştu

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Topal'ı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü belirterek, ilerleyen süreçte cerrahi müdahale için değerlendirileceğini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)