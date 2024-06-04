Rize'de bir kişi sokak ortasında vuruldu

İHA
Rize merkez Gülbahar Mahallesi'nde E.Y. ile H.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışma esnasında H.K., belinden çıkardığı tabancayla E.Y.'ye 2 el ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan E.Y. ayağından yaralanırken H.K. ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaçan saldırgan aranıyor
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü.
E.Y., hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri de olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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