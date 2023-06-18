Rize'de boğa güreşi renkli görüntülere sahne oldu Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm bölgesi Ayder Yaylası’nda bu yıl 27'ncisi düzenlenen Ayder boğa güreşlerinde boğalar kıyasıya mücadele etti.

İHA

Rize'nin Çamlıhemşin’in Ayder Yaylası Galer Düzü’nde bulunan arenada baş, başaltı, küçük orta ve büyük orta kategorisi olmak üzere 4 kategoride yarışan 60 boğa kıran kırana mücadele etti.

Boynuz kontrolleri gerçekleştirilen boğalar sırayla arenaya alındı.

Boğa sahiplerinin de büyük heyecan yaşadığı güreşlerde bazı boğalar hemen sonuca giderken, bazı boğalar ise hiç güreşmeden arenayı terk ederek sahibinin hüsrana uğramasına sebep oldu.

Bazı boğalar hiç görüşmeden arenayı terk etti

Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 300 bin lira ödül verildi.

Artvin’deki boğa güreşlerini izlemek için Sinop’tan karavanıyla yola çıktığı Rize’de de boğa güreşlerine şans eseri rastladığını ifade eden Murat Yüksel, “Çok güzel buldum. Karavanla dolaşıyorum. Karavanla buraya geldim. Bu gece de burada kaldım. Güreşler çok güzeldi, memnun kaldım. İlk defa boğa güreşlerini izliyorum. Kavga şekliydi, tanışma şekliydi derken çok beğendik. Boğaları birbirine zarar vermeden ayırıyorlar. Kaybeden bile neden kaybettim diyerek ağlayarak çıkıyor. Normalde Sinopluyuz. Karavanla gezerken normalde Artvin’deki boğa güreşlerine gitmek istiyordum. Burada da yapıldığını bilmiyordum. Buraya rastgele geldim” ifadelerini kullandı.

"Hepsi bizim boğamız ayrımcılık yok"

Boğa güreşlerini yaklaşık 6 yıldır izlediğini söyleyen Maksut Karaman ise, “Boğa güreşleri çok güzel geçiyor. Gerçekten çok heyecanlı. 5-6 senedir her zaman geliyorum. Güzel bir atmosfer oluyor, eğleniyoruz. Hepsi bizim boğamız ayrımcılık yok” dedi.