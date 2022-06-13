Rize'de boğulan genç toprağa verildi

Girdiği Fırtına Deresi'nde bir anda sulara kapılarak hayatını kaybeden Gökmen Dedecan, bugün Özgür Köyü'nde toprağa verildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresi'ne serinlemek için giren Gökmen Dedecan, bir anda sulara kapıldı.

Sularla boğuşan Dedecan'ı oradaki rafting tesisi görevlileri dereden çıkardı.

İlk müdahalelerin yapılmasından sonra hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamadı.

Toprağa verildi

Dün bu trajik olayla hayatını kaybeden Dedecan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İHA'nın haberine göre ailesini yasa boğan Dedecan, Ardeşen Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.